De Rossi ecologista: in giro per Roma con il monopattino elettrico

Daniele De Rossi ecologista. L'ex centrocampista e capitano della Roma è partito dal suo attico (all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e il Lungotevere) con un monopattino elettrico, è passato da Via Condotti, Piazza di Spagna e si è fermato a fare colazione. Poi è ripartito in direzione stadio Olimpico, dove interverrà in occasione della quinta edizione del SocialFootball Summit, un evento di due giorni dedicato all’innovazione nel mondo del calcio. Al quale ha preso parte ieri il gm giallorosso Tiago Pinto, che ha ricevuto il premio per il miglior mercato.