Inter-Roma, Mourinho sorride dopo le Nazionali: può schierare un 11 a km zero

Basta risparmio energetico, ora Mourinho può contare su una batteria (quasi) al 100%. E viaggiare con la linea verde verso San Siro non è affatto male per lo Special One che per una volta può rinunciare a maledire le Nazionali. Anzi. Ad oggi, infatti, il tecnico può schierare un undici in cui il solo Celik ha superato il quarto d’ora di gioco (nel suo caso 180’ con la Turchia) negli ultimi 12 giorni. I sospiri di sollievo più grandi arrivano ovviamente da Dybala ed Abraham. L’Argentina ha deciso di lasciare in tribuna la Joya anche nella sfida vinta con la Giamaica. “Voleva giocare ed è a un livello molto buono ma abbiamo deciso di non rischiarlo. Ora tornerà dal suo club”, ha dichiarato il ct Scaloni. La Roma ha gradito. Niente fatica pure per Abraham che non ha giocato nemmeno un minuto con l’Inghilterra. Stavolta non c’entra la forma fisica ma è una scelta tecnica. Tammy può far cambiare idea a Southgate a suon di gol, magari iniziando proprio da San Siro. A completare l’attacco a zero chilometri c’è Zaniolo che Mancini ha “punito” lasciandolo fuori dalla lista dei convocati. Anche in questo caso c’è il modo per far cambiare idea al Ct. Niente fatiche pure per Smalling, Pellegrini, Mancini, Spinazzola, Matic, Rui Patricio, Belotti e Camara. Senza contare i ritorni di Kumbulla ed El Shaarawy.