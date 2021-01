Dalla Turchia: Perotti domani in Finlandia per operarsi dal prof. Orava

Il Fenerbahce e Perotti hanno deciso: per risolvere il problema al tendine del flessore – che gli ha causato dei problemi anche al ginocchio come aveva sottolineato il d.s. Emre – si opererà. E lo farà dal numero uno, il professor Sakari Orava in Finlandia. Come riportano i media turchi già domani alle 9 è prevista la partenza del Monito per la Finlandia. A Turku Perotti verrà controllato da Orava, che alla fine del 2019 aveva visitato anche Cristante che era fermo per un problema al tendine dell’adduttore – e poi si andrà avanti con l’intervento per risolvere il problema. Perotti dovrebbe star fuori a lungo e per questo il suo entourage e il Fenerbahce decideranno se continuare insieme oppure se procedere con la risoluzione del contratto. L’infortunio mette in “apprensione” anche la Roma, che deve pagare l’ingaggio di Perotti in maniera inversamente proporzionale al numero di presenze dell’argentino. In Turchia è anche arrivato Mesut Ozil dall’Arsenal, un colpo che allontana ancor di più Perotti. Che però ora pensa solo guarire. Il resto verrà da sé.