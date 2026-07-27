Dopo Castro ora Gasperini si aspetta il rinforzo a sinistra. D'Amico sta lavorando sottotraccia per accontentarlo
Angelino, niente luce in fondo al tunnel: D’Amico a caccia di esterni
Una Roma all'attacco. I giallorossi stanno concentrando tutte le loro risorse sul reparto offensivo. E dopo l'arrivo di Santiago Castro ora Gasperini si aspetta l'ala sinistra di piede destro che chiede ormai da più di un anno. La beffa legata al mancato arrivo di Summerville ancora brucia e ha convinto D'Amico ad operare nell'ombra, stando ben attento ad altre intromissioni dell'ultimo minuto. Il budget è su per giù quello previsto per Summerville: circa 50 milioni. Il problema principale è il tetto ingaggi che porta la Roma a non poter sforare i 4,5-5 milioni a stagione. Quelli proposti prima a Greenwood e poi all'olandese.
Nusa, il grande obiettivo. Ma le difficoltà sono tanteIl terzo nome della lista di Gasperini continua a essere quello di Antonio Nusa. Il norvegese del Lipsia ha le caratteristiche e l'età giusta per il progetto del tecnico giallorosso. Per lui i 50 milioni che avrebbero blindato Summerville non basterebbero. L’esterno d’attacco norvegese è valutato più di 55 dal Lipsia, anche se nell’ultima stagione ha realizzato appena 4 gol in Bundesliga. Lo stesso numero di reti in A le ha segnate Pellegrini, oggi svincolato, per fare un paragone. I dubbi quindi sono legittimi, così come c'è da tenere in considerazione la concorrenza della Premier. Insomma un affare non facile che necessita attenzione.
El Mala e Martinelli, le prime alternative per GasperiniParallelamente un altro giocatore che convince e che viene da un'annata decisamente migliore di quella di Nusa è Said El Mala del Colonia. Valutazione 45-50 milioni e stipendio decisamente alla portata. Il problema qui nasce dalla volontà del calciatore che preferirebbe restare in Germania: l'affondo del Borussia Dortmund è andato a vuoto e il Bayern Monaco per ora non si è fatto avanti. Un nuovo approccio può essere provato nei prossimi giorni. Si è fatto avanti, invece, Gabriel Martinelli ormai ai margini del progetto Arsenal. Profilo che piace, ma lo stipendio dell'italo-brasiliano è decisamente alto: più di 6 netti a stagione. Serve una rinuncia.
Adingra e non solo. Ecco gli altri nomiIl lavoro sottotraccia di D'Amico può così portare a nomi fin qui poco battuti. Uno è Simon Adingra del Sunderland. Ultima stagione in prestito al Monaco e un Mondiale appena terminato con la Costa d'Avorio di Ndicka. Guadagna circa 1 milione a stagione e non ci sarebbero troppi problemi di cartellino. Ci sarebbe anche Alajbegovic, ma non convince da tempo Gasperini e sarebbe un ripiego. Una terza candidatura che ha preso piede in questi giorni porta a Bahoya del Eintracht Fracoforte mentre sembra impossibile arrivare a Rashford.
Leao, solo un sogno?La candidatura a sorpresa può essere quella di Rafa Leao. Il portoghese sembra indirizzato verso la Turchia, ma una chiamata in Italia lo farebbe non poco felice. Si tratta però di una trattativa davvero difficile tra costo del cartellino (60 milioni) e uno stipendio fuori portata. Nelle settimane scorse il calciatore si è proposto e avrebbe voglia di lavorare con Gasperini, ma la rinuncia ai soldi non va più tanto di moda.
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