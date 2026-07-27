Una Roma all'attacco. I giallorossi stanno concentrando tutte le loro risorse sul reparto offensivo. E dopo l'arrivo di Santiago Castro ora Gasperini si aspetta l'ala sinistra di piede destro che chiede ormai da più di un anno. La beffa legata al mancato arrivo di Summerville ancora brucia e ha convinto D'Amico ad operare nell'ombra, stando ben attento ad altre intromissioni dell'ultimo minuto. Il budget è su per giù quello previsto per Summerville: circa 50 milioni. Il problema principale è il tetto ingaggi che porta la Roma a non poter sforare i 4,5-5 milioni a stagione. Quelli proposti prima a Greenwood e poi all'olandese.

Nusa, il grande obiettivo. Ma le difficoltà sono tante

El Mala e Martinelli, le prime alternative per Gasperini

Il terzo nome della lista di Gasperini continua a essere quello di AntonioIl norvegese del Lipsia ha le caratteristiche e l'età giusta per il progetto del tecnico giallorosso. Per lui i 50 milioni che avrebbero blindato Summerville non basterebbero. L’esterno d’attacco norvegesese nell’ultima stagione ha realizzato appena 4 gol in Bundesliga. Lo stesso numero di reti in A le ha segnate Pellegrini, oggi svincolato, per fare un paragone. I dubbi quindi sono legittimi, così come c'è da tenere in considerazione la concorrenza della Premier. Insomma un affare non facile che necessita attenzione.Parallelamente un altro giocatore che convince e che viene da un'annata decisamente migliore di quella di Nusa è SaidValutazione 45-50 milioni e stipendio decisamente alla portata. Il problema qui nasce dalla volontà del calciatore che preferirebbe restare in Germania: l'affondo delè andato a vuoto e il Bayern Monaco per ora non si è fatto avanti. Un nuovo approccio può essere provato nei prossimi giorni. Si è fatto avanti, invece, Gabrielormai ai margini del progetto Arsenal. Profilo che piace, ma lo stipendio dell'italo-brasiliano è decisamente alto: più di 6 netti a stagione. Serve una rinuncia.

Adingra e non solo. Ecco gli altri nomi

Il lavoro sottotraccia di D'Amico può così portare a nomi fin qui poco battuti. Uno è Simondel Sunderland. Ultima stagione in prestito al Monaco e un Mondiale appena terminato con la Costa d'Avorio di Ndicka. Guadagna circa 1 milione a stagione e non ci sarebbero troppi problemi di cartellino. Ci sarebbe anche, ma non convince da tempo Gasperini e sarebbe un ripiego. Una terza candidatura che ha preso piede in questi giorni porta adel Eintracht Fracoforte mentre sembra impossibile arrivare a Rashford.

Leao, solo un sogno?

La candidatura a sorpresa può essere quella di. Il portoghese sembra indirizzato verso la Turchia, ma una chiamata in Italia lo farebbe non poco felice. Si tratta però di una trattativa davvero difficile tra costo del cartellino (60 milioni) e uno stipendio fuori portata. Nelle settimane scorse il calciatore si è proposto e avrebbe voglia di lavorare conma la rinuncia ai soldi non va più tanto di moda.