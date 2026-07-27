La Roma è a un passo da Santiago Castro del Bologna: affare da 35 milioni, bonus inclusi. La proprietà ha dato l’ok a un investimento oneroso, malgrado non si tratti della priorità assoluta di questa sessione di calciomercato, che rimane l’ala sinistra di piede destro. Ieri il ds D’Amico ha avuto modo di parlare con Ryan Friedkin, a margine dell’amichevole contro il Cannes terminata 3-3. Come scrive il Corriere dello Sport, nel dialogo che c’è stato è emersa una volontà: i texani sono pronti a garantire un extra budget per ingaggiare l’attaccante argentino e mantenere il tesoretto di almeno 50 milioni per l’esterno di attacco. Gli stessi che la proprietà aveva in mente per Summerville prima della beffa araba. D'Amico sta lavorando sottotraccia per trovare il profilo giusto tra cartellino, stipendio e concorrenza. Nel frattempo si lavora anche sulla fascia bassa dove va sostituito Celik mentre in difesa Reyes potrebbe andare a completare il pacchetto. Poi molto dipenderà dalla cessione o meno di Konè.