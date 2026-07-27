Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Castro mi sembra un Muriel: un gran calciatore, forte. Non credo possa fare 45 partite ad alto livello, però ha qualità. Può fare il centravanti ma anche assistere, è un ottimo acquisto. Dovbyk ha fatto una stagione disastrosa l’anno scorso, ha bisogno di rilanciarsi. Il primo anno con la Roma ha messo 18 reti, poi è andato male fisicamente, quindi deve ritrovare condizione. È uno che deve allenarsi con continuità. Dybala è uno dei calciatori più forti del campionato, però ha bisogno di un altro attaccante accanto perché non può fare tutte le partite.”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): : “Castro è un ottimo giocatore: non è una punta statica, fa segnare anche gli altri e segna lui stesso gol decisivi. La Roma, che doveva comprare esterni, si è affidata agli attaccanti, e va bene: avere Castro e Malen è un’ottima batteria offensiva. Dovbyk non mi sembra un acquisto sbagliato: il primo anno ha fatto gol, il secondo è stato sfortunato. Però, con l’arrivo di Castro, è giusto che vada a giocare da un’altra parte. Ha bisogno di un’altra tipologia di gioco, non è compatibile"

Mario Mattioli (Radio Radio - 104,5): “Castro è un giocatore importante, può sconvolgere le partite perché può ricoprire diversi ruoli davanti. L’unica cosa che mi fa pensare è il costo: 35 milioni sono tanti, considerando che è un ottimo giocatore ma non una vera punta pura. Però resta un buon acquisto. Dovbyk ha bisogno di una squadra che lo possa assecondare, perché la rete la conosce.”