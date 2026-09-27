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Totti, 50 anni e una vita in giallorosso: i 5 gol più belli. Si parte da Roma-Parma 3-1 (17 giugno 2001)

Oggi, 27 settembre 2026, Francesco Totti compie 50 anni. Mezzo secolo di vita, metà della quale passata in giallorosso. Sono 785 le gare ufficiali con l'AS Roma, con 307 reti e 205 assist: un bottino che lo rende il miglior marcatore di sempre nella storia del club e il secondo in assoluto nella storia della Serie A (250 gol). La mappa del tesoro di Francesco Totti si apre il 4 settembre 1994, con la prima gioia da professionista contro il Foggia all'Olimpico (1-1 a neanche 18 anni), e si chiude il 1° febbraio 2017, con l'ultimo graffio casalingo al Cesena in Coppa Italia (in campionato l'ultima firma porta la data del 25 settembre 2016 contro il Torino). In mezzo, tappe che hanno segnato le epoche e affisso ricordi nella mente di ogni tifoso, giallorosso e non: il 100° gol in Serie A pennellato su punizione contro l'Inter (3 ottobre 2004), la rete numero 200 in assoluto festeggiata contro il Torino in Coppa Italia (16 gennaio 2008) e il traguardo monumentale dei 300 gol complessivi toccato contro il Sassuolo (20 settembre 2015). Totti è stato in grado di segnare in ogni giorno della settimana, in ogni mese dell'anno, in ogni turno di campionato. Scegliere solo 5 reti è un'impresa, ma questi capolavori raccontano l'evoluzione di un genio assoluto e la storia di un campione non solo della Roma, ma di tutta Italia e calcio globale.

Impossibile non iniziare con un gol storico, quello del 17 giugno 2001. Una rete che fa esplodere una città intera. Velo di Tommasi, controllo di Batistuta al limite e assist per Totti, che arriva in corsa e scaglia un destro terrificante che fulmina Buffon. È la rete che stappa la partita Scudetto e che riporterà il tricolore sulla maglia della Roma dopo 18 anni, scucendolo dal pezzo dei "cugini" della Lazio. A chiudere la pratica Parma ci penseranno Montella e Batistuta, a poco serve la rete di Di Vaio mentre l'Olimpico festeggia per il sogno diventato realtà.

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