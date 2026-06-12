Celik si prepara all'esordio Mondiale con la 'sua' Turchia, mentre Wesley ha dovuto dire addio alla vetrina internazionale. Rensch e Angeliño in bilico
Dal sogno al dramma: Wesley perde il sorriso
Non solo l'attacco, reparto in cui la Roma sembra maggiormente intenzionata ad accendere i fuochi d'artificio nella sessione estiva di calciomercato ufficialmente al via il prossimo 29 giugno. Gasperini ha intenzione di rinforzare anche le corsie, soprattutto dopo gli addii definitivi di Saud e Sangaré e il ritorno a Liverpool di Tsimikas. Oltre a Celik, sempre più vicino al rinnovo (il contratto scadrà il prossimo 30 giugno) ma attualmente impegnato al Mondiale con la 'sua' Turchia (l'esordio è atteso domenica 14 contro l'Australia alle 6), Wesley è l'unico inamovibile sulle fasce dopo l'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare la vetrina internazionale col Brasile.
Rensch e Angeliño in bilico, Salah-Eddine resta verso l'addioDue terzini protagonisti a loro modo di questa stagione in giallorosso sono in bilico in vista della prossima annata. Rensch, uno degli attori principali del finale di stagione della Roma ed eroe di Parma nella vittoria per 3-2 in rimonta al Tardini, è stato impiegato a singhiozzo da Gasperini e il suo futuro è ancora da definire. Il laterale olandese infatti potrebbe voler cambiare aria per trovare maggiore continuità. Ad oggi, potrebbe essere ceduto per 10-12 milioni di euro. Angeliño, invece, è stato purtroppo (per lui e per la Roma) frenato da importanti problemi fisici: un periodo buio che lo ha costretto a perdere la condizione atletica e a giocare solamente qualche scampolo di partita nel finale di stagione. L'obiettivo dello spagnolo ora è farsi trovare nella miglior condizione possibile al ritiro, per convincere Gasp a puntare ancora su di lui. Chi invece resta in odore di addio è Salah-Eddine, attualmente impegnato col Marocco di El Aynaoui al Mondiale e che tornerà dal prestito al PSV: il club giallorosso valuterà la soluzione migliore per il futuro del classe 2002.
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Da Ruggeri e Dodò a Favasuli: i possibili obiettivi in entrataMa Gasp non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato e, parallelamente ai grandi nomi per rinforzare il parco attaccanti, si sta guardando intorno anche per le corsie giallorosse. Da Carlos Augusto (intenzionato a restare all'Inter) alla suggestione Zappacosta, ma anche Malacia e il giovane Culbreath, sono diversi i nomi accostati alla Roma sulle fasce. Le piste più recenti portano a Ruggeri, Dodò e Favasuli. Per quanto riguarda il laterale dell'Atletico Madrid, che vorrebbe restare in Spagna dopo il trasferimento della scorsa estate dall'Atalanta (ma i Colchoneros potrebbero cedere a fronte di un'offerta da 22-25 milioni di euro), sarebbe forte l'interesse delle Fiorentina mentre Roma e Juventus sarebbero più defilate. Dodò, il brasiliano della viola col contratto in scadenza nel giugno 2027, vuole giocare la Champions League e per questo motivo potrebbe lasciare Firenze. Il classe '98 interessa anche al Napoli e la Fiorentina lo valuta 15-20 milioni di euro. Infine, il nuovo che avanza: Costantino Favasuli, reduce da una stagione ottima con il Catanzaro di Aquilani. Accostato, anche in questo caso, anche alla Fiorentina (che vanta il 50% della sua futura rivendita), recentemente ha spento le voci di mercato che lo vedono protagonista ma qualcosa potrebbe cambiare con il passare dei giorni.
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