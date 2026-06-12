Non solo l'attacco, reparto in cui la Roma sembra maggiormente intenzionata ad accendere i fuochi d'artificio nella sessione estiva di calciomercato ufficialmente al via il prossimo 29 giugno. Gasperini ha intenzione di rinforzare anche le corsie, soprattutto dopo gli addii definitivi di Saud e Sangaré e il ritorno a Liverpool di Tsimikas. Oltre a Celik, sempre più vicino al rinnovo (il contratto scadrà il prossimo 30 giugno) ma attualmente impegnato al Mondiale con la 'sua' Turchia (l'esordio è atteso domenica 14 contro l'Australia alle 6), Wesley è l'unico inamovibile sulle fasce dopo l'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare la vetrina internazionale col Brasile.

Rensch e Angeliño in bilico, Salah-Eddine resta verso l'addio

Due terzini protagonisti a loro modo di questa stagione in giallorosso sono in bilico in vista della prossima annata., uno degli attori principali del finale di stagione della Roma ednella vittoria per 3-2 in rimonta al Tardini, è statoda Gasperini e il suo futuro è ancora da definire. Il laterale olandese infatti potrebbe voler. Ad oggi, potrebbe essere ceduto perdi euro. Angeliño, invece, è stato purtroppo (per lui e per la Roma): un periodo buio che lo ha costretto a perdere la condizione atletica e a giocaredi partita nel finale di stagione. L'obiettivo dello spagnolo ora è farsi trovare nella miglior condizione possibile al ritiro, per. Chi invece resta in, attualmente impegnato coldi El Aynaoui al Mondiale e che tornerà dal prestito al: il club giallorosso valuterà la soluzione migliore per il futuro del classe 2002.

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