La Roma nella sessione estiva di calciomercato sarà chiamata a rinforzare soprattutto il reparto offensivo, ma ci sarà lavoro da fare anche sulle corsie. Nelle ultime ore l'esterno Costantino Favasuli, reduce da una grande stagione con il Catanzaro di Aquilani in Serie B, era stato accostato al club giallorosso, oltre che alla Fiorentina (che potrebbe riportarlo a 'casa' e vanta un 50% sulla futura rivendita del classe 2004). A spegnere le voci di mercato ci ha pensato lo stesso Favasuli, ospite di un evento nel capoluogo calabrese con i giovani calciatori delle scuole calcio locali. Di seguito le sue parole, riportate da GianlucaDiMarzio.com: "È stata una bellissima stagione, devo ringraziare tutti. Sono emozionatissimo, è bellissimo essere qui, tutta questa accoglienza per me è incredibile. Sono cresciuto con Aquilani, mi ha svoltato la carriera cambiandomi il ruolo, prima ero trequartista". Poi sul futuro: "Non lo so, io sono un giocatore del Catanzaro, ora penso alle vacanze perché è stata una stagione lunga e faticosa. L’interesse di tante squadre fa piacere, ma io sono veramente felice qui".