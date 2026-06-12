Il nome di Matteo Ruggeri nelle ultime ore è entrato prepotentemente nei discorsi giallorossi. L'esterno classe 2002, che la scorsa estate si è trasferito all'Atletico Madrid dall'Atalanta, potrebbe rappresentare un rinforzo per la corsia sinistra della squadra di Gasperini. Secondo Sky Sport, anche la Fiorentina si sarebbe fiondata su Ruggeri e il ds Paratici lo considererebbe la prima scelta per le fasce viola. Al tempo stesso, secondo l'emittente, i Colchoneros non vorrebbero lasciarlo partire e l'esterno italiano vorrebbe proseguire la sua avventura alla corte di Simeone.

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Come riportato da Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, invece, l'Atletico potrebbe considerare offerte da 22-25 milioni di euro. "Non mi risulta che la Juventus e la Roma possano essere soluzioni in questo momento, mentre confermo il rumor che la Fiorentina sia molto interessata a Ruggeri. Paratici ha chiesto informazioni su di lui già a febbraio-marzo, il giocatore vorrebbe restare a Madrid ma se l'Atletico dovesse chiudere per un altro esterno sinistro allora potrebbe essere messo alla porta", ha raccontato però l'esperto di calciomercato.