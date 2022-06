Celik si avvicina, Dybala si allontana. Milan, occhi su Cristante e Veretout

Dopo la fine del campionato e la vittoria in Conference League, a tenere banco in casa Roma, e non solo, è il calciomercato. I tifosi giallorossi possono dire addio al sogno Paulo Dybala. Come riportato da media argentini, la Joya avrebbe ringraziato la Roma per l'offerta fatta, salvo poi rispedirla al mittente. Resta invece molto viva la pista che lo porterebbe all'Inter: mancano alcuni dettagli riguardanti i bonus richiesti dall'ex Juventus, che poi firmerà un contratto di 4 anni. In uscita invece, la Roma e la Cremonese, hanno trovato l'accordo per Tommaso Milanese. Per il 19enne leccese, lo scorso anno in prestito all'Alessandria, la formazione neopromossa verserà 750mila euro più bonus nelle casse giallorosse. Nell'affare inserito anche il 30% percento sulla futura rivendita, formula spesso cara a Trigoria (vedi Frattesi). La stessa formula è stata scelta per Daniel Fuzato, che è ormai un nuovo giocatore dell'Ibiza. Dopo 4 anni a Trigoria, il portiere brasiliano si trasferirà in Spagna per una cifra pari a 300 mila euro che l'Ibiza verserà solo in caso di promozione in Liga. Anche in questa operazione i giallorossi manterranno il 30% sulla futura rivendita.