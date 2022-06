Mercato Roma, sfumato Sanches il Milan piomba su Veretout e Cristante

Il mercato della Roma è sempre più nel vivo e non solo per quanto riguarda le entrate. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan, dopo essersi fatto molto probabilmente soffiare Renato Sanches dal PSG, è piombato su due centrocampisti giallorossi, Veretout e Cristante. Il francese è da tempo nella lista dei possibili partenti vista la stagione molto al di sotto delle proprie potenzialità e un rapporto con Mourinho che sembra non essere mai sbocciato, mentre il centrocampista della Nazionale, cresciuto proprio nelle giovanili del club rossonero, è uno dei punti fermi dello Special One che non vorrebbe assolutamente privarsene. Al momento solo delle idee e dei sondaggi ma non è escluso che il Milan possa bussare dalle parti di Trigoria per chiedere informazioni quanto prima.