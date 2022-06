Mercato, Fuzato ha firmato con l’Ibiza: 300mila euro alla Roma in caso di promozione

Daniel Fuzato saluta Trigoria dopo 4 anni. Il portiere brasiliano ha firmato un contratto con l'Ibiza, società che milita nella seconda divisione spagnola nella quale ha giocato anche Marco Borriello. Il club baleare verserà nelle casse giallorosse un bonus di 300 mila euro in caso di promozione in Liga. Come già successo per Milanese e Frattesi tra gli altri, la Roma manterrà anche il 30% sulla futura rivendita del classe '97, che avrebbe trovato sempre meno spazio dopo l'arrivo a parametro zero di Mile Svilar, già annunciato lo scorso marzo.