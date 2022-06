Roma, procede spedita la campagna abbonamenti: esaurite Curve e Distinti Sud

In casa Roma è ufficialmente iniziata questa mattina la vendita libera per gli abbonamenti della prossima stagione. Dopo il record di 33.500 tessere sottoscritte nella prima fase, quella riservata agli abbonati della stagione passata, la campagna di fidelizzazione procede sempre più rapida e spedita. In poche ore è stata esaurita la Curva Nord, così come la Curva Sud laterale e i Distinti Sud. Già esaurita nella fase 1 invece la Curva Sud.Rimangono quindi disponibili posti in Tribuna Tevere, Tribuna Monte Mario oltre che i Distinti Nord Est e Nord Ovest. Da oggi è anche possibile acquistare la tessera per assistere ai 3 match casalinghi del girone di Europa League, e l'ottavo di finale di Coppa Italia.