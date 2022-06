Mercato, è fatta per Milanese alla Cremonese: la Roma mantiene il 30% sulla rivendita

Il centrocampista 19enne, in prestito all'Alessandria nell'ultima stagione, farà il grande salto in Serie A con la maglia della formazione neopromossa

Dopo l'addio di Mkhitaryan, la Roma piazza un altro colpo in uscita. Come riportato da Sky, Tommaso Milanese sarà un nuovo giocatore della Cremonese. Per il 19enne leccese, lo scorso anno in prestito all'Alessandria, la formazione neopromossa verserà 750mila euro più bonus nelle casse giallorosse. Nell'affare inserito anche il 30% percento sulla futura rivendita del centrocampista che aveva esordito con Paulo Fonseca in panchina realizzando anche un gol in Europa League contro il CSKA Sofia nel dicembre del 2020.