Inter, Marotta conferma: “Mkhitaryan ufficiale nei prossimi giorni”

Mkhitaryan come Dzeko, ora arriva anche la conferma di Marotta. L'armeno è pronto a raggiungere il suo ex compagno all'Inter, sempre che il bosniaco non venga sacrificato sull'altare del tridente Dybala-Lukaku-Lautaro. Nei giorni scorsi il trequartista giallorosso ha comunicato la volontà di non rinnovare il contratto e la scelta ricaduta sui nerazzurri, che possono offrirgli anche il palcoscenico della Champions League. In questi giorni sono in programma le visite, come ammesso anche dallo stesso ad dell'Inter Beppe Marotta: "Mkhitaryan sarà ufficiale nei prossimi giorni, così come Onana. È nostro dovere allestire una squadra competitiva a disposizione di Inzaghi" , ha detto in una lunga intervista a ' Rai Radio 1'.

Il dirigente nerazzurro ha parlato poi anche della trattativa Lukaku: "Oggi non lo annunceremo, è una pista percorribile, ma ci sono delle difficoltà e bisogna valutare gli estremi per raggiungerla o meno. Abbiamo il dovere di costruire una squadra competitiva nel rispetto della sostenibilità. Abbiamo il nostro business plan per chiudere in attivo la campagna trasferimenti e abbassare il livello dei salari. Quello che conta è la squadra, non la singola operazione. A parte Perisic che ci ha lasciato, la rosa è già competitiva". Dopo aver confermato anche l'affare Dybala ancora in via di definizione, le parole su Bremer:"È un giocatore di caratura mondiale e farebbe comodo a tante squadre di vertice, non solo italiane. È un giocatore su cui sono poste tutte le nostre attenzioni. Questo è un mercato dove è molto più difficile sostituire un attaccante rispetto a un difensore e probabilmente sarà questo il settore in cui dovremo agire. Con Piero Ausilio stiamo pensando a delle alternative valide nel momento in cui dovesse partire un difensore".