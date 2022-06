Dall’Argentina: Dybala rifiuta la Roma. Ai dettagli il trasferimento all’Inter

Il sogno di vedere Dybala vestire la maglia della Roma, sembra ormai destinato a rimanere tale. Come riportato da un giornalista di Tycsport, la Joya avrebbe ringraziato la Roma per l'offerta fatta, salvo poi rispedirla al mittente. Proseguono i contatti tra la stella argentina, ormai ex Juventus, e l'Inter. Per trovare l'accordo totale tra le parti, mancano da limare alcuni dettagli riguardanti i vari bonus richiesti dal calciatore e poi Dybala firmerà un contratto che lo legherà al club nerazzuro per i prossimi 4 anni.