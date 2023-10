Scommesse, legali di El Shaarawy pronti a querelare Corona. Pinto segue Carnesecchi

Verso Roma-Monza: ancora out Smalling, Renato Sanches e Llorente. Le giallorosse accedono ai gironi di Women's Champions League. Dybala punta l'Inter

Redazione

"Non ci sono evidenze su un coinvolgimento di El Shaarawy", così la Procura smentisce le affermazioni di Fabrizio Corona. Secondo quanto riportato da LaPresse il calciatore della Roma non è coinvolto in nessun giro di scommesse on line illegali. I legali del Faraone hanno detto all'ANSA:"Poche parole chiare: Stephan El Shaarawy e le scommesse, di qualunque tipo, non hanno niente da spartire. Non ha mai scommesso né gli è mai interessato farlo".

L'ex re dei paparazzi ai microfoni di Canale 5 aveva fatto il nome dell'attaccante giallorosso. Zibì Boniek è tornato a parlare della Roma. Lo ha fatto ai microfoni di ReteSport dove ha commentato la situazione legata a Zalewski e al calcio scommesse: "Nicola giura che non fa parte di nessun tipo di giro di scommesse. Il problema di oggi è un altro: una persona può essere infangata in 5 minuti".

L'accusa di Corona sembra aver perso credibilità, dopo che la sua presunta fonte ha dichiarato in un podcast sui social di essersi "inventato tutto" su Zalewski perché voleva essere pagato 20 mila euro per le informazioni, visto che si trova "in gravi difficoltà economiche".

Verso Roma-Monza: ancora out Sanches, Smalling e Llorente — Archiviata la pausa nazionali dove ha brillato il solito Romelu Lukaku, la Roma è tornata in campo a Trigoria per la consueta sessione d'allenamento odierna. Nessuna novità per José Mourinho che questa mattina non ha potuto ovviamente contare sulla presenza dei nazionali, ma nemmeno su quella degli infortunati. Non sono scesi in campo con i compagni infatti Smalling, Llorente e Renato Sanches. Leandro Paredes è pronto a tornare a Roma. Il centrocampista argentino dopo gli impegni con l'albiceleste è in viaggio verso la Capitale. Domani mattina sarà in Italia e poi tornerà a disposizione di José Mourinho.

Paulo Dybala continua a lavorare per recuperare il prima possibile dall'infortunio al collaterale mediale. L'argentino sul proprio canale di Telegram ha mandato delle foto del suo allenamento scrivendo: "Grazie mille per il sostegno di sempre". Tiago Pinto è già al lavoro per rinforzare la porta giallorossa e sul taccuino del gm c'è il nome di Marco Carnesecchi. Oggi vittoria schiacciante della Roma Femminile che ha battuto 6-1 il Vorskla e ha staccato il pass per i gironi di Champions League.

