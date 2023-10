Roma versione Nazionale: Lukaku continua a segnare. Bene anche Aouar e Azmoun

Con le ultime partite giocate ieri, si è chiusa la seconda pausa nazionali di questa nuovo campionato di Serie A. Tanti i giocatori della Roma impegnati con le proprie rappresentative (15) che hanno ben figurato in tutte le sfide a partire da Romelu Lukaku. I 7 gol nelle prime 8 in giallorosso non hanno placato Big Rom che anche con il Belgio ha messo a segno due reti (la prima contro l'Austria) la seconda su rigore nel match sospeso contro la Svezia entrando così nella top 10 deimarcatori in nazionale. Non è stato da meno anche Houssem Aouar che con la sua Algeria ha confermato gli ampi segnali di ripresa mostrati contro il Cagliari. Per lui Lione una doppietta nel 5-1 contro Capoverde (primi due gol con la nuova nazionale) e altri 28 minuti nel pari con l'Egitto. Decisivo anche Sardar Azmoun che in attesa di trovare maggiore spazio nella Roma, ha realizzato due gol nei 156 minuti giocati contro Qatar e Giordania. Bene Ndicka, schierato titolare nei due pareggi della sua Costa D'Avorio con Sud Africa e Marocco. In campo anche gli italiani: chi contro Malta come Mancini, chi nella sconfitta a Wembley contro l'Inghilterra (Cristante ed El Shaarawy). Da segnalare anche l'ottima prestazione e il grande gol di Zalewski con la Polonia Under 21. In un momento burrascoso per vicende extra campo l'esterno giallorosso ha risposto presente trascinando la squadra alla vittoria contro l'Estonia. Oggi la ripresa degli allenamenti con alcuni nazionali che si metteranno subito a disposizione. Altri, come Paredes (90 minuti in panchina contro il Perù), torneranno invece domani. Mourinho può sorridere visto che la lista degli infortunati (già piuttosto lunga) è rimasta invariata.