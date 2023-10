Dybala, sorrisi e allenamento in palestra: la Joya è al lavoro, obiettivo Inter

Paulo Dybala continua a lavorare per recuperare il prima possibile dall'infortunio al collaterale mediale. L'argentino sul proprio canale di Telegram ha mandato delle foto del suo allenamento scrivendo: "Grazie mille per il sostegno di sempre". Negli scatti l'argentino appare sereno e sorridente. La Joya sta lavorando anche nei giorni di riposo e sta svolgendo degli allenamenti personalizzati in palestra. Il ginocchio è sgonfio e fa meno male, le immagini della Unipol Domus Arena avevano preoccupato tutti ma Paulo vuole bruciare le tappe. La data cerchiata in rosso è quelle del 29 ottobre. La Roma sfiderà a San Siro l'Inter di Simone Inzaghi e Dybala ha voglia di lasciare il segno come la passata stagione.