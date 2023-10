Caso scommesse, Corona svela altri tre nomi: “Sono El Shaarawy, Gatti e Casale”

L'ex re dei paparazzi durante la consegna del Tapiro d'oro ha tirato in ballo altri tre calciatori di Serie A. È la terza volta con un giocatore giallorosso dopo Zalewski e Azmoun

Stephan El Shaarawy, Federico Gatti e Nicolò Casale. Questi gli ultimi tre nomi svelati da Fabrizio Corona legati al caso scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano. L'ex re dei paparazzi li ha rivelati a Valerio Staffelli durante la consegna del Tapiro d'oro per essere stato censurato in diretta da Nunzia De Girolamo durante il programma Avanti Popolo su Rai 3. Questa sera andrà in onda il servizio integrale su Striscia la Notizia nel quale Corona avrebbe anche mostrato al celebre inviato del programma anche un video nel quale si sentono i tre giocatori parlare di soldi e puntate mentre palleggiano.