Roma, prosegue il lavoro in vista del Monza: ancora out Smalling, Llorente e Sanches

Archiviata la pausa nazionali, la Roma è tornata in campo a Trigoria per la consueta sessione d'allenamento odierna. Nessuna novità per José Mourinho che questa mattina non ha potuto ovviamente contare sulla presenza dei nazionali, ma nemmeno su quella degli infortunati. Non sono scesi in campo con i compagni infatti Smalling, Llorente e Renato Sanches. Tutti e tre puntano almeno alla convocazione per la ripresa del campionato ma ad oggi non si sono ancora mai allenati con la squadra. Assente anche Paulo Dybala, ancora alle prese con la lesione distrattiva al collaterale mediale nonostante le sue condizioni stiano migliorando giorno dopo giorno. Presenti Belotti, Karsdorp e Spinazzola oltre ai tanti ragazzi della Primavera.