Scommesse, la Procura: “Non ci sono evidenze sul coinvolgimento di El Shaarawy”

"Non ci sono evidenze su coinvolgimenti di El Shaarawy", così la Procura smentisce le affermazioni di Fabrizio Corona. Secondo quanto riportato da LaPresse il calciatore della Roma non è coinvolto in nessun giro di scommesse on line illegali. L'ex re dei paparazzi ai microfoni di Canale 5 aveva fatto il nome dell'attaccante giallorosso: "Tiro fuori El Shaarawy, non mi hanno fatto nemmeno una domanda quando l’ho accennato in studio". Al momento gli unici indagati restano Tonali e Zaniolo, oltre a Fagioli che è stato già condannato a 7 mesi di squalifica.