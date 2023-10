Mercato Roma: Pinto segue Carnesecchi, ma non è la prima scelta per la porta

Il contratto di Rui Patricio è in scadenza e difficilmente il portoghese rinnoverà. Tiago Pinto è già al lavoro per rinforzare la porta giallorossa e sul taccuino del gm c'è il nome di Marco Carnesecchi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it l'estremo difensore non è però la prima scelta della Roma. Sul calciatore dell'Atalanta la concorrenza è alta: c'è il pressing di Juventus e Inter. La prossima estate si potrebbe aprire una vera e propria asta. Anche per questo il classe 2000 non è in cima alla lista dei desideri di Tiago Pinto.