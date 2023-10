Roma, Paredes pronto a tornare: in aeroporto ‘dribbla’ le domande dei giornalisti

Leandro Paredes è pronto a tornare a Roma. Il centrocampista argentino dopo gli impegni con l'albiceleste è in viaggio verso la Capitale. Domani mattina sarà in Italia e poi tornerà a disposizione di José Mourinho. Il centrocampista è stato intercettato dai giornalisti presenti, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Nel filmato pubblicato da ESPN si vede l'ex Juventus correre verso il gate. Paredes saluta e dribbla i cronisti che forse avrebbero voluto chiedergli un commento sul caso scommesse che ha coinvolto il suo vecchio compagno di squadra Nicolò Fagioli. Leo è concentrato su Roma-Monza e lo Special One gli affiderà di nuovo il centrocampo giallorosso. Sarà reduce da un viaggio lunghissimo, ma nelle due gare con Perù e Paraguay ha giocato solamente 10'.