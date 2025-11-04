Arévalo, dall’Ecuador con amore: chi è il baby bomber seguito dalla Roma per gennaio

Quella del talento del Racing Santander sembra la pista più calda: i suoi genitori sono già stati nella Capitale per discutere con la società giallorossa di un possibile futuro insieme

Redazione 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 16:20)

Con 10 gol segnati nelle prime dieci giornate di campionato, la Roma è solamente 11esima in Serie A (con Sassuolo e Torino) per reti realizzate. Un numero davvero bassissimo per una squadra che punta alla qualificazione in Champions League ed è a un solo punto di distanza dal primo posto. Le difficoltà in attacco vanno risolte il prima possibile e il ds Massara sta già monitorando diversi profili per rinforzare la squadra durante il mercato di gennaio. Tra tutti - oltre alla pista Zirkzee - è cerchiato in rosso il nome di Jeremy Arévalo, baby bomber del Racing Santander.

Dall'Ecuador con amore: un bomber nato — Jeremy Alberto Arévalo Mera nasce il 19 marzo 2005 a Maliaño, un piccolo paese sulla costa nord della Spagna a circa 90km da Bilbao. I suoi genitori sono entrambi dell'Ecuador, cosa che gli ha permesso anche di indossare la maglia della nazionale U20 in più di un'occasione (anche se potrà, e dovrà, scegliere se giocare con la nazionale maggiore spagnola). Da sempre nel giro del Racing de Santander (la squadra della città che si trova a pochi passi da dove è nato), Jeremy ha fatto il suo esordio con la squadra B a soli 16 anni (nel 2022), e quello da professionista il 12 agosto 2023 nella seconda divisione spagnola contro l'Eibar. Non è mai stato seguito molto dagli scout europei, ma negli ultimi due mesi si è fatto notare con ben 7 gol nelle prime 12 partite di campionato. Per esattezza: sono 7 reti in meno di 600 minuti giocati, che significa più di un gol ogni 90 minuti.

Un bomber nato, mancino e con caratteristiche da numero 9 moderno: Arévalo è rapido, agile, con un tiro potente e sa giocare partendo anche dalla corsia esterna (1,5 dribbling riusciti ogni 90' col 77%). Ha le caratteristiche per giocare anche da seconda punta (non è particolarmente alto, 1,80m, ma ha grande forza nelle gambe). I numeri vanno comunque contestualizzati, dato che parliamo della serie B spagnola, ma il fiuto del gol e il modo in cui trova sempre la porta sembrano davvero da predestinato.

Contatti diretti con i genitori. Su di lui anche altri club europei — Per il reparto offensivo si sta pensando anche a Said El Mala, esterno classe 2006 del Colonia, ma la pista che collega Jeremy Arévalo alla Roma è sicuramente quella più calda: i suoi genitori sono già stati nella Capitale per discutere direttamente con la società giallorossa di un possibile futuro insieme. Su di lui, ovviamente, l'attenzione crescerà se dovesse continuare così anche nelle prossime settimane e, insieme alla Roma, ci sono già diverse squadre interessate tra cui Salisburgo, Valencia e Atalanta. Per ora, la sua valutazione si aggira intorno ai 5-7 milioni di euro (il contratto scade nel 2027) ma potrebbe decisamente aumentare con il passare del tempo.