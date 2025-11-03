Mercato Roma, lo United non ha ancora deciso il futuro di Zirkzee: la situazione

La Roma deve risolvere quanto prima le difficoltà in fase realizzativa e con un occhio sta già guardando al mercato di gennaio. Tra i nomi caldi (oltre a El Mala e Arevalo) c'è soprattutto quello di Joshua Zirkzee: l'attaccante olandese sta trovando poco spazio al Manchester United e potrebbe lasciare la Premier League nella sessione invernale. La Roma sta già pensando ad un prestito, ma - come riporta Matteo Moretto - il club inglese non ha ancora preso una decisione riguardo al suo futuro. Intanto, i giallorossi hanno avviato i primi contatti e sfrutteranno la volontà di Zirkzee che preferirebbe tornare in Serie A dove ha fatto molto bene con la maglia del Bologna.