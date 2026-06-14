E' stato il primo dei romanisti a esordire nel Mondiale 2026 con il 'suo' Marocco, strappando un punto importante contro il Brasile di Ancelotti e iniziando la rassegna internazionale con una prova positiva. Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, ha parlato così del pareggio per 1-1 contro i verdeoro in zona mista nel post-gara dell'1-1 al MetLife Stadium, rivelando anche i suoi piani per il futuro: "A Roma sto bene, molto bene. Se resterò? Sì, certo".

Cosa vi siete detti dopo questa partita contro il Brasile? È stato un ottimo esordio. "Penso che, per quanto riguarda il contenuto della partita, abbiamo fatto il match che volevamo fare. Siamo soddisfatti della prestazione e ora siamo concentrati sulla Scozia".

Cosa vi ha detto il commissario tecnico dopo la partita? "Fin dall'inizio della preparazione ci ha detto di pensare una partita alla volta. Fino a oggi eravamo concentrati esclusivamente sul Brasile. Da domani inizieremo a lavorare sulla Scozia".

Come sta funzionando l'intesa con Ayoub El Kaabi a centrocampo? Molti dicono che la vostra coppia funzioni molto bene. "Sì, sinceramente ci troviamo molto bene sia dentro che fuori dal campo. È un ragazzo molto intelligente e giocare con lui è facile. Ci osserviamo, ci capiamo al volo e questo rende tutto più semplice durante la partita".

Avete già iniziato a preparare la sfida contro la Scozia? "Onestamente, fino a oggi eravamo completamente focalizzati sul Brasile. Non avevamo ancora lavorato molto sulla Scozia, ma da domani inizieremo a prepararci seriamente".

Che partita è stata? "Non è stata una partita facile per noi, perché volevamo iniziare bene questa competizione. Credo però che, dal punto di vista del gioco, abbiamo fatto esattamente la partita che volevamo fare".

Oggi avete confermato quanto di buono avevate mostrato quattro anni fa. Pensate di poter arrivare fino in fondo? "Sappiamo di poter disputare partite di questo livello. Siamo convinti che questa squadra abbia le qualità per fare grandi cose nel torneo".