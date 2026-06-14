Matias Soulé e la Roma, un matrimonio destinato a terminare nelle prossime settimane. A differenza del connazionale Paulo Dybala, per cui il rinnovo è sempre più vicino, il numero 18 con ogni probabilità lascerà i colori giallorossi nella sessione estiva di calciomercato. L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha smentito la presenza di una clausola rescissoria tra i 25 e i 30 milioni presente nel contratto dell'argentino con il club capitolino, riportata nelle scorse ore da Sky Sports DE. D'altronde cifre del genere avrebbero avuto poco senso, visto che Soulé è arrivato alla Roma dalla Juventus nell'estate 2024 per 25.6 milioni di euro (pagabili in quattro esercizi) oltre a premi variabili fino a un massimo di 4 milioni. Come noto, Gasperini vuole rinforzi per il reparto offensivo e in pole c'è il nome di Greenwood: la cessione di Soulé potrebbe facilitare questo e altri arrivi. Come riportato da Il Tempo oltre a Borussia Dortmund, club di Premier League e Arabia Saudita, anche il Fenerbahce avrebbe mostrato interesse per il 23enne di Mar del Plata.