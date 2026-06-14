Mancano ancora due settimane al via della sessione estiva di calciomercato, pochi giorni fa è arrivata l'ufficialità del nuovo ds ma in casa Roma l'obiettivo resta sempre lo stesso: Mason Greenwood. Certo, tra le priorità ci sono i rinnovi (sempre più vicini quelli di Celik, Pellegrini e Dybala) e le plusvalenze da effettuare entro il 30 giugno, ma si stanno effettuando i primi approcci anche per quanto riguarda il mercato in entrata. E' ormai da settimane, però, che l'attaccante del Marsiglia è stato individuato come il regalo da fare a Gian Piero Gasperini dopo aver conquistato il terzo posto in Serie A che è valso il ritorno in Champions League a 7 anni dall'ultima volta. I contatti tra il club giallorosso e il padre-agente dell'inglese sono già stati avviati ed è arrivato anche il 'sì' del giocatore, ora sta alla società e al neo-ds D'Amico studiare la prima offerta da presentare all'OM. L'obiettivo è quello di provare a chiudere l'operazione il prima possibile, in modo da evitare possibili inserimenti di altre squadre e di sfruttare le esigenze del bilancio del club francese.

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La richiesta iniziale del Marsiglia resta elevata: 55 milioni di euro, bonus inclusi. I Friedkin, come riporta Il Corriere dello Sport, stanno preparando una proposta studiata nei dettagli. Sul tavolo arriverà un'offerta da 40 milioni di euro, bonus inclusi, accompagnata da una percentuale importante sulla futura rivendita del giocatore (anche superiore al 10%). La formula dell'affare, stando a quanto raccontato dall'edizione odierna del quotidiano, prevederebbe un prestito oneroso già importante di (almeno) 5 milioni di euro corredato da obbligo di riscatto a 25 al verificarsi della prima presenza, più altri 10 milioni di bonus garantiti. Una soluzione pensata per gestire al meglio l'impatto dell'operazione sui bilanci. Solo il tempo dirà se potrà andare bene o se la Roma dovrà trovare una soluzione diversa per l'assalto a Greenwood.