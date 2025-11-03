Calciomercato Roma, occhi su El Mala: attaccante classe 2006 del Colonia

Gennaio si avvicina e Massara dovrà riuscire a portare alla corte di Gasperini un nuovo attaccante. Il ds romanista dovrà, per forza di cose, cercare occasioni e investimenti a basso costo a causa del Fair Play finanziario. Per questo si monitorano molti nomi che potrebbero partire in prestito come Endrick e Zirkzee, entrambi scontenti delle loro squadre. Come riporta Marca, però, la Roma sta anche seguendo Said El Mala, ala sinistra del Colonia che sta facendo bene in Bundesliga. Un profilo diverso rispetto ad una vera e propria punta e che andrebbe ad occupare un posto sulla trequarti. Il classe 2006 ha realizzato fin qui 4 gol e 2 assist nelle prime 9 giornate. Si tratta comunque di una trattativa difficile visto che il giovane talento ha rinnovato a luglio fino al 2030.