La Roma prepara una mini-rivoluzione sulle corsie. Con Wesley inamovibile, Tsimikas tornato al Liverpool, la posizione di Rensch in bilico e Celik sempre più vicino al rinnovo, resta da definire il futuro di Angeliño. Come riporta l'edizione odierna de Il Tempo, dalla Spagna sono sicuri che il laterale nativo di Coristanco rappresenterebbe il sogno del Deportivo La Coruña, club in cui il classe '97 è cresciuto e che è appena tornato in Liga. L'obiettivo di Angeliño, però, è quello di convincere Gasperini di poter ancora essere utile alla causa giallorossa, dopo una stagione in cui non si è visto praticamente mai per via di un grave e lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi e gli ha fatto perdere la miglior condizione fisica. Per la fascia destra invece, secondo Il Corriere dello Sport, sarebbero risalite le quotazioni di Dodò, il cui contratto con la Fiorentina scadrà nel 2027 ma che vorrebbe giocare la Champions League e su cui c'è sempre anche la concorrenza del Napoli. Il club azzurro, però, potrebbe presto defilarsi dalla corsa al 27enne brasiliano.