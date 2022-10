Anguissa ancora in dubbio per Roma-Napoli. Solbakken ha scelto: sarà giallorosso

Il mercato giallorosso

Roma-Napoli si giocherà in campo domenica, ma la sfida tra i giallorossi e gli azzurri è iniziata anche in chiave mercato. Ola Solbakken ha scelto e a gennaio vestirà di giallorosso. L'ala classe '98 è in scadenza di contratto col Bodø Glimt al 31 dicembre e ha già un accordo totale con la Roma per un contratto da circa 1 milione a stagione. Nei mesi scorsi Solbakken è stato nella capitale, per sottoporsi a una visita alla spalla e portare avanti i contatti coi giallorossi. In quei giorni si è fatto sotto anche il Napoli, ma alla fine il duello di mercato lo ha vinto Pinto. Il general manager portoghese però non vuole fermarsi qui. I giallorossi infatti hanno messo gli occhi su Rocco Vata, talento classe 2005 dell'academy del Celtic. L'irlandese, di origini albanesi, è seguito con attenzione però da molte big europee come Arsenal e Manchester City, ma anche da concorrenti interne come Juventus e Milan. La valutazione però è già molto alta (2 milioni di euro) e in più il Celtic non ha al momento nessuna intenzione di cederlo.