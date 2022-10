Mercato Roma, occhi puntati su Vata: talento classe 2005 del Celtic

Pinto al lavoro anche per sui prospetti per il futuro. Chieste informazioni per l'irlandese di origini albanesi

La Roma continua a lavorare sul prossimo mercato in entrata. Come riportato da TuttomercatoWeb infatti, i giallorossi hanno messo gli occhi su Rocco Vata, talento classe 2005 dell'academy del Celtic. L'irlandese, di origini albanesi, è seguito con attenzione però da molte big europee come Arsenal e Manchester City, ma anche da concorrenti interne come Juventus e Milan. Il club di Glasgow non ha nessuna intenzione di cedere il centrocampista tanto da valutarlo già 2 milioni di euro nonostante le 0 presenze con la prima squadra. Vata ha stupito tutti in questo inizio di stagione, realizzando recentemente due gol contro Fulham e Lipsia in Youth League.