Roma-Napoli, il primo gol è sul mercato: Solbakken ha scelto Mourinho

Roma-Napoli, la sfida in cui può accadere di tutto. Di certo c'è il sorpasso definitivo per Ola Solbakken che a gennaio vestirà di giallorosso. L'ala classe '98 è in scadenza di contratto col Bodø Glimt al 31 dicembre e ha già un accordo totale con la Roma per un contratto da circa 1 milione a stagione. Nei mesi scorsi Solbakken è stato nella capitale, per sottoporsi a una visita alla spalla dopo un infortunio e portare avanti i contatti coi giallorossi. In quei giorni si è fatto sotto anche il Napoli, altro club che stava fiutando l'opportunità di prenderlo a parametro zero. Un duello di mercato vinto poi da Tiago Pinto, pronto a far firmare un contratto di quattro anni e mezzo a Ola, il primo colpo di mercato per il 2023. Il norvergese domenica sera assisterà da casa alla sfida, e sappiamo già per chi farà il tifo.