Nela: “La Roma può fermare il Napoli. Pellegrini e Zaniolo devono fare meglio”

Sebino Nela è tornato a parlare di Roma. L'ex difensore giallorosso, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport nella trasmissione Te la do io Tokyo, in vista del big match di domenica contro il Napoli: "Il Napoli sta facendo cose pazzesche, sembra essere una stagione importante, ha iniziato alla grande. La Roma gioca bene o male non importa, ha i punti ed è ciò che conta". Questo il primo messaggio di Nela che poi prosegue: "Questa partita è un’occasione straordinaria per la Roma, anche il pareggio andrebbe bene, ma se dovesse vincere… Dato che è una partita secca può succedere tutto, anche se alla lunga il Napoli può arrivare più avanti della Roma. I giallorossi sono difficili da battere, difendono bene e infatti non è semplice fargli gol. Se la Roma facesse una gara difensiva con grande attenzione il Napoli ti sbatterebbe contro. I giallorossi potrebbero ripartire in velocità e sfruttare i calci piazzati. Serve una gara molto molto attenta".