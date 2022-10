Il Napoli prepara la sfida con la Roma: lavoro personalizzato e terapie per Anguissa

Il Napoli questa mattina è sceso in campo all'SSCN Konami Training Center per preparare al meglio la trasferta di domenica contro la Roma. La formazione di Spalletti, ha iniziato l'allenamento con attivazione a secco e un circuito di forza, per poi passare alla seduta tecnico-tattica conclusa poi con una partita in famiglia. Da segnalare l'assenza in gruppo di André-Frank Zambo Anguissa. Per il centrocampista camerunense, ancora lavoro personalizzato e terapie. Assente anche Salvatore Sirigu alle prese con un risentimento muscolare.