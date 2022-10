Roma-Napoli, arbitra Irrati: 12 vittorie in 23 gare. E il precedente Var al derby

Come previsto (e temuto) sarà Sarà Massimiliano Irrati l'arbitro di Roma-Napoli, match in programma domenica 23 ottobre alle ore 20:45 e valido per l'undicesima giornata di Serie A. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Tolfo, mentre il IV Uomo sarà Manganiello. Il VAR sarà presieduto da Di Paolo, mentre l'AVAR sarà Passeri. Una scelta quasi obbligata per Rocchi. Perché che sia una partita da internazionale è scontato. Così come, giocando con i nomi, è scontato che il nome di Orsato sia più adatto alla sfida, sempre all’Olimpico, del 6 novembre, ovvero il derby. E allora rimaneva solo il nome di Irrati vista la contemporaneità di Fiorentina-Inter e Atalanta-Lazio. Il fischietto di Pistoia è stato (al Var) il protagonista in negativo del derby dell'andata della scorsa stagione. La Roma è la squadra più arbitrata da Irrati. In 23 precedenti sono 12 le vittorie dei giallorossi, 6 i pareggi e 5 le sconfitte.