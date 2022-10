Totti e Noemi in un famoso locale di Roma Nord: foto e autografi con i tifosi

Roma Nord non si è ancora abituata a Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso da qualche settimana si è traferito nel noto quartiere di Vigna Clara, nel condominio "gli Stellari". Questa mattina, come riportato da "The Roman Post", Totti è stato avvistato mentre si trovava nello storico locale della zona "Ricci il Salumiere", in compagni di Noemi, la nuova fidanzata. Come in ogni apparizione pubblica, una folla di tifosi, lo ha seguito per scattare una foto o per farsi autografare qualche cimelio. L'ex capitano giallorosso anche questa mattina si è rivelato disponibile e allegro, di fronte ai fan, presumibilmente residenti della zona, non ancora abituati al fatto di poterlo vedere ogni giorno passeggiare per le strade del quartiere. "Ricci il Salumiere", tramite il proprio profilo Instagram, lo ha voluto omaggiare con un chiaro messaggio: "Benvenuto a Roma Nord".