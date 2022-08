Ancelotti elogia Mourinho e lancia la Roma: “Da vertice”. Idea Lindelof per la difesa

La Roma è al lavoro per regalare a Mourinho un nuovo difensore per aumentare le rotazioni del reparto arretrato. Durante i colloqui con il Manchester United per Eric Bailly, si è parlato anche di Victor Lindelof, centrale svedese ormai ai margini della rosa di Ten Hag che oggi ha confermato la sua assenza anche nella prossima partita contro il Brentford. A differenza del compagno di spogliatoio però, il classe 1994 darebbe garanzie anche a livello fisico: lo scorso anno è sceso in campo 35 volte (28 in Premier League) collezionando 2960 minuti. Sembra sempre più in salita la trattativa per Andrea Belotti, che interessa anche al Galatasaray. Il vicepresidente della società turca, Erden Timur, è pronto a volare in Italia per convinere l'attaccante azzurro ed è disposto ad offrirgli fino a 4 milioni a stagione. In uscita da Trigoria, invece, c'è Justin Kluivert. I giallorossi e il Fulham continuano a trattare per il trasferimento a Londra dell'esterno olandese per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.