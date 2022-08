Uefa, Mourinho fuori dal podio dei migliori allenatori dell’anno: è sesto dietro Emery

Lo Special One finisce dietro l'allenatore di Eintracht e Villarreal nonostante la vittoria in Conference League

La Uefa ha stilato dei tre candidati finali al premio di UEFA Men's Coach of the Year 2021/22. A giocarsi lo scettro di miglior allenatore, che verrà assegnato il prossimo 25 agosto ad Istambul durante il sorteggio dei gironi della nuova Champions, saranno Ancelotti, Guardiola e Klopp. Solo sesto posto per Mourinho nonostante la vittoria in Conference League. Lo Special One ha conquistato 51 punti piazzandosi dietro a Glasner (allenatore dell'Eintracht vincitore dell'Europa League) e Unai Emery (protagonista di un'ottima Champions con il Villarreal).