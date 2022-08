Mercato Roma, oltre a Bailly e Zagadou per la difesa si segue Lindelof

La Roma, messo in stand by Belotti, lavora per regalare a Mourinho un nuovo difensore centrale per allargare le rotazioni del reparto arretrato. Durante i colloqui con il Manchester United per Eric Bailly, si è parlato anche di Victor Lindelof, centrale svedese ormai ai margini della rosa di Ten Hag che oggi ha confermato la sua assenza anche nella prossima partita contro il Brentford. A differenza del compagno di spogliatoio però, il classe '94 darebbe garanzie anche a livello fisico: lo scorso anno è sceso in campo 35 volte (28 in Premier League) collezionando 2960 minuti. A portarlo all'Old Trafford era stato proprio lo Special One nel lontano 2017, strappandolo al Benfica per una cifra vicina ai 40 milioni di euro ma ora con l'arrivo di Lisandro Martinez, oltre alla permanenza di Varane e Maguire, il suo minutaggio potrebbe calare drasticamente. Il contratto con i Red Devils scade nel giugno del 2024 e le possibilità di rinnovo sono piuttosto esigue e questo permetterebbe ai giallorossi di portarlo a Trigoria ad una cifra vantaggiosa.