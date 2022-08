Mercato Roma, proseguono i contatti con il Fulham per Kluivert

Il mercato in entrata della Roma è al momento in stand by a causa delle difficoltà riscontrare da Pinto nel riuscire a pizzare gli esuberi presenti in rosa. Uno di questi è Justin Kluivert, fuori dal progetto tecnico di Mourinho, che da un mese si allena a parte. Come riportato dall'edizione inglese di Sky Sport, Fulham e Roma continuano a trattare per il trasferimento a Londra dell'esterno olandese per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. I "Cottagers" sono alla ricerca di un laterale d'attacco da regalare a Marco Silva dopo l'infortunio, e la relativa operazione, di Manor Solomon che sarà indisponibile almeno per i prossimi tre mesi.