Ancelotti: “La Roma può lottare per il vertice ma Juve, Inter e Milan sono avanti”

Carlo Ancelotti, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, è tornato a parlare della Roma e dei possibili obiettivi a due giorni dall'inizio della nuova Serie A: "La Roma si è rinforzata molto. Non dico che lotterà per lo Scudetto ma sicuramente ha fatto una campagna acquisti di grande livello". Inizia così l'intervento dell'allenatore del Real Madrid che poi prosegue: "Dire che oggi è da scudetto significa mettere troppa responsabilità ad un ambiente già carico. Mourinho ha fatto un grande lavoro sotto l'aspetto tecnico vincendo la Conference League ma anche sotto aspetto psicologico, ha riportato grande entusiasmo in città. Mi sembra di fare un dispetto alla Roma dicendo che lotterà per lo Scudetto. È una squadra che può lottare e competere per i vertici e poi si vedrà. Juve, Inter e Milan al momento sono avanti". L'ex centrocampista di Roma, Parma e Milan ha poi espresso la sua opinione su Nicolò Zaniolo, al centro delle vicende di mercato: "Zaniolo non è una mezz'ala, è un grande attaccante. Ha un grande potenziale. Rispetto a me è più veloce e potente ma ha avuto però la mia stessa sfortuna: all'inizio della carriera ha avuto un infortunio grave. Adesso deve trovare continuità perché nel calcio moderno se vuoi giocare devi avere continuità". Ancelotti ha poi concluso parlando del suo rapporto con Mourinho: "Abbiamo un buon rapporto da sempre. Ogni tanto ci sentiamo, ci scambiamo messaggi. Ci facciamo complimenti reciproci. I "vecchietti" continuano ad andare avanti".