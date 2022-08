Roma, domani alle 15 la conferenza stampa di Mourinho

Lo Special One presenterà la nuova stagione giallorossa alla vigilia del match dell'Arechi

La nuova Roma è pronta all'imminente esordio in Serie A contro la Salernitana in programma domenica alle 20.45. Domani alle 15 Josè Mourinho parlerà davanti alla stampa nella consueta conferenza stampa di vigilia. Tanti i temi affrontabili dallo Special One: dal mercato fino alle scelte tecniche che verranno attuate nel primo match ma anche durante l'arco dell'intera stagione.