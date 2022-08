Mercato Roma, vicepresidente del Galatasaray in Italia per convincere Belotti

Il club giallorosso non può concludere l'affare fino a che non uscirà da Trigoria una punta tra Felix e Shomurodov

Andrea Belotti ha fatto la sua scelta da tempo, accettando la Roma e respingendo le proposte di Wolves e Fenerbache, ma il suo futuro non è stato ancora definito. Il club giallorosso non può concludere l'affare fino a che non uscirà da Trigoria una punta tra Felix e Shomurodov.

Le offerte per il Gallo, però, non mancano. Come riferisce il sito turco fotomac.com, il Galatasaray è pronto ad una nuova offensiva. Il vicepresidente della società turca, Erden Timur, è pronto a volare in Italia per convinere l'attaccante azzurro ed è disposto ad offrire fino a 4 milioni a stagione al Gallo. La moglie di Belotti, Giorgia Duro, ha iniziato a seguire su Instagram l'interior designer turca Meryem Yıldız.