Europei di Roma, arriva l’in bocca al lupo di Pellegrini e trionfa Simona Quadarella

Simona Quadarella trionfa negli 800 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Roma. La nuotatrice, romana e romanista, aveva ricevuto l'in bocca al lupo speciale dal capitano Lorenzo Pellegrini, come si può vedere dal video della Federnuoto. Quadarella viene premiata con la medaglia d'oro da Alessia Filippi, campionessa del mondo a Roma nel 2009 in una storia che si ripete: anche perchè prima di quella gara di 13 anni fa Alessia ricevette l'in bocca al lupo di Francesco Totti.