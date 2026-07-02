In queste ore è il momento dei saluti in casa Roma. Dopo Romano, ceduto al Cagliari, altri tre giovani hanno dovuto dire addio ai colori giallorossi. Si tratta di Della Rocca, Mirra e Almaviva, protagonisti nella Primavera ma arrivati alla scadenza di contratto con la società capitolina. Su Instagram, quindi, anche l'attaccante che aveva ricevuto la fascia di capitano da Francesco Totti nel giorno del suo addio al calcio ha voluto salutare la Roma. Questo il messaggio d'addio di Mattia Almaviva: "È difficile trovare le parole giuste per descrivere cosa significhi per me salutare questa maglia. Sto lasciando la squadra della mia città, quella in cui sono nato, cresciuto e che ho sempre tifato. La squadra che ho sognato fin da bambino, quando andavo allo stadio con gli occhi pieni di speranza e il cuore pieno d’amore. Sono entrato qui da bambino, con gli occhi pieni di sogni e un pallone tra i piedi... E ne esco oggi con qualcosa in più: sono cresciuto, non solo come calciatore, ma soprattutto come persona. Questa società mi ha visto sbagliare, imparare, lottare, cadere e rialzarmi. Mi ha formato, mi ha cresciuto, mi ha insegnato valori che porterò dentro per tutta la vita. Ringrazio ogni compagno, ogni allenatore, ogni persona che ha fatto parte di questo percorso. Ma soprattutto grazie a questa maglia, a questo stemma, a questa casa. Sempre forza ROMA"".

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