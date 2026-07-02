La Roma e Paulo Dybala, un matrimonio che s'ha da fare. Il club giallorosso e la Joya sono sempre più vicini a mettere nero su bianco il rinnovo contrattuale. Il fantasista argentino infatti, al pari di Celik (anche per lui rinnovo a un passo) e Pellegrini (ancora in attesa, arrivano sirene turche per il suo futuro), da ieri è formalmente svincolato. Ma tutti e tre hanno dato priorità alla Roma. Come raccontato da Sky Sport, tra il club giallorosso e Dybala manca ancora l'accordo totale ma continua a esserci fiducia nel proseguire insieme. D'altronde la volontà di Gasperini è quella di ripartire dallo 'zoccolo duro' della passata stagione e arricchire l'organico di elementi di qualità, con Greenwood in cima alla lista dei desideri.