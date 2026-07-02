Nelle ultime ore nei bar e sui social romanisti sta impazzando un solo nome, oltre a quello di Mason Greenwood che è ormai entrato a far parte della quotidianità giallorossa. E' quello di Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 attualmente in forza al Bruges e considerato un profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice-Malen. Il centravanti 21enne avrebbe già raggiunto un accordo di massima con la Roma. Ora bisogna trattare con il club belga, che lo valuta 25 milioni: i giallorossi sono al lavoro per ridurre le pretese e contemporaneamente cedere Dovbyk.

Figlio d'arte, ha un rapporto profondo col padre in una famiglia di 'girovaghi'. L'idolo? Inzaghi

Nicolò è un figlio d'arte. Nato a Cagliari nel 2004 da papà(ex difensore, tra le altre di Atalanta e Gubbio, e oggi allenatore) e mamma(bergamasca), fin da piccolo la famiglia lo ha indirizzato verso il mondo dello sport trasmettendogli lae aiutandolo poi a gestire le pressioni del calcio professionistico. Poco dopo la nascita arriva il suo, dove giocava il padre, e proprio lì muove i primi passi nel mondo del calcio, con l'. Nicolò infatti fa parte di una, come raccontato dallo stesso papà Emanuele in un'intervista del 2024 a La Nuova Ferrara. "Adesso mi trovo a Gubbio per star vicino a mia figlia Sofia che studia Medicina all’Università di Perugia. Ma abbiamo casa a Cagliari, dove andiamo sia per la stagione estiva che fuori stagione, senza contare Bergamo, dov’è nata mia moglie... E Poggio Renatico, dove ho ancora i miei genitori e i miei amici più cari". Il rapporto con papà Emanuele è fondamentale per Nicolò, che con luitra i due. "Lui fa l’attaccante, ambidestro, io invece mancino puro e si sa che chi usa il sinistro è baciato dal genio calcistico. Gli do qualche consiglio e spero che continui a essere felice con il calcio", aveva confessato Emanuele. L'idolo calcistico, da buon tifoso del, è solo uno:, ex compagno di squadra del padre Emanuele. Un vero e proprio modello, cui condivide il

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Scartato da Milan e Juventus, ha trovato consacrazione in Germania e fiducia al Bruges

Nicolò Tresoldi e il calcio italiano, però, hanno sempre faticato ad andare d'accordo. Non solo a livello di, visto che il classe 2004ed è molto stimato dal CT(che aveva pensato di convocarlo già per il Mondiale in corso). E visto che potrebbe, nazione di nascita della madre (poi tornata a Bergamo, di cui è originaria). Anche a livello professionistico, infatti,. "", aveva confessato Tresoldi a Cronache di Spogliatoio. Così la vita lo ha portato, nel, questa volta per motivi lavorativi della madre. La classica fuga di cervelli. Anzi, in questo caso,. Perchée non se lo lascia scappare. In Bassa Sassonia, fino a esplodere. Nelle giovaniliè una macchina da gol:. Il salto in prima squadra, in Serie B tedesca, arriva nel 2022. Ma è nella stagione 2023-2024 e nella successiva che il classe 2004 raggiunge la consacrazione, con 14 reti in due anni. Le sue prestazioni attirano, che lo porta in Belgio nell'estate 2025. Un, dalla B tedesca a un club cheLeague, che però Nicolò non accusa. Come invece in tanti avrebbero fatto. Per il 21enne di Cagliariin tutte le competizioni nelle. Conquista il titolo di capocannoniere della Jupiler Pro League (vinta del Bruges) con 19 reti e, alle prime. Un predestinato. Ma in Germania, si sa, la crescita dei ragazzi è anche a scuola: negli anni all'Hannover Tresoldie a oggi parla fluentemente italiano, tedesco, inglese e spagnolo.

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Poteva diventare un tennista: si allenava con Nardi ed è amico di Cobolli. Poi ha scelto il calcio

Madi Tresoldi. Da piccolo, infatti, Nicolò si divideva tra il rettangolo verde col pallone e i. A differenza di quanto accade ed è accaduto nel mondo del calcio, infatti, il classe 2004 ha fatto parte della. Diversi anni fa l'attaccante finito nel mirino della Roma in questa sessione di calciomercato ha giocato per la rappresentativa Under 12, allenandosi anche con. Sarebbe potuto diventare uno dei migliori con la racchetta in mano, ma ha dovuto scegliere e la via del calcio è stata quella a lui più congeniale. E dal tennis Nicolò potrebbeper migliorare anche come calciatore. Il suo, infatti, ha impressionato tecnici e addetti ai lavori. E la motivazione potrebbe nascondersi proprio nel suo: la coordinazione occhio-palla, il calcolo delle traiettorie aeree e il timing sono importanti sia nel colpo di testa sia in unoha raccontato il padre ricordando la 'separazione' dal tennis-.". E chissà che Cobolli, grande tifoso giallorosso, non possa avvicinarlo ancor di più alla Capitale.